POL-HB: Nr.: 0487 --20 Jahre alter Straßenräuber geht in Haft

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 28.07.25, 2 Uhr In der Nacht zu Montag brachen zwei Jugendliche in einen Kiosk in der Bremer Altstadt ein. Sie schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe einer Vitrine ein und stahlen mehrere Souvenirs. Mitarbeitende eines Sicherheitsdienstes alarmierten die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten vom Markt in Richtung Hauptbahnhof. ...

