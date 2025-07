Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0485--Jugendliche geben sich als Zivilpolizisten aus und überfallen 16-Jährigen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Theodor-Heuss-Allee Zeit: 26.07.25, 19.30 Uhr

Am Samstagabend wurde ein 16 Jahre alter Jugendlicher in der Bahnhofsvorstadt ausgeraubt. Die jungen Täter gaben sich als Zivilpolizei aus und wollten den 16-Jährigen angeblich nach Drogen durchsuchen.

Der 16-Jährige wurde von zwei jungen Männern, die sich als Zivilpolizisten ausgaben, an den Gleisen im Hauptbahnhof angesprochen, ob er ein Dealer sei und führten ihn zum Nordausgang. Hier sollte er angeblich nach Drogen durchsucht werden. Noch bevor der Jugendliche reagieren konnte, schlug einer der beiden unvermittelt mit der Faust in seine Richtung. Der 16-Jährige wich dem Schlag aus, wurde jedoch zu Boden gestoßen und dort mehrfach getreten. Während der eine Täter zuschlug, sicherte der zweite das Geschehen ab. Auf Aufforderung übergab der 16-Jährige schließlich sein Mobiltelefon an den Angreifer. Anschließend flüchtete das Duo vom Tatort. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Durch die Videoleitstelle konnte ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger identifiziert und sein mutmaßlicher 16-jähriger Komplize ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Hinweis der Polizei Bremen: Immer wieder geben sich Täter als falsche Polizisten aus, um an Wertgegenstände zu gelangen. Echte Polizeibeamte, insbesondere in Zivil, weisen sich mit einem Dienstausweis aus. Im Zweifel: Sprechen Sie Umstehende an und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell