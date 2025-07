POL-HB: Nr.: 481 --Behördenübergreifende Kontrollen im Bremer Westen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Findorff/Walle/Gröpelingen Zeit: 24.07.2025, 15 - 23:45 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Donnerstag unter anderem mit dem Zoll, Ordnungsdienst, Finanzamt sowie der Gewerbeaufsicht im Bremer Westen Kontrollen durch. Dabei wurden Kioske, Imbisse und Bars überprüft und diverse Mängel festgestellt. Die Polizei reagierte damit auch auf Bürgerbeschwerden. Zudem konnten die Einsatzkräfte Erfolge in der Bekämpfung gegen die Drogen- und Straßenkriminalität verzeichnen.

In Findorff, Walle und Gröpelingen standen 13 Lokalitäten von nachmittags bis in den späten Abend im Fokus aller Beteiligten. Insgesamt wurden 52 Verstöße, wie Hygienemängel, massive Kassenmängel, die Kennzeichnungspflicht und das Verpackungsgesetz sowie Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Durch die Glücksspielaufsicht wurden ebenfalls diverse Verstöße festgestellt, die insgesamt Bußgelder im fünfstelligen Bereich erwarten lassen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Eine Shisha Bar in Walle und eine Bar in Gröpelingen wurden aufgrund von mehreren Verstößen geschlossen.

Gleichzeitig wurden offene sowie verdeckte Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels durchgeführt. Bei den umfangreichen Kontrollen wurden Strafanzeigen gefertigt, Cannabis und Kokain und Bargeld beschlagnahmt sowie Straßenhändler gefasst. In einem Fall beobachteten zivile Einsatzkräfte einen Drogenhandel in der Gnesener Straße. Bei einer anschließenden Kontrolle wurden mehrere Verkaufseinheiten Kokain sowie Bargeld, mehrere Mobiltelefone und ein Baseballschläger sichergestellt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden mit offenen und verdeckten Maßnahmen fortsetzen.

