Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0480 --Polizei nimmt bewaffnete Räuber fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte/Schwachhausen, OT Bahnhofsvorstadt/Neu Schwachhausen, Falkenstraße/Bürgerpark Zeit: 23.07.2025, 17:20 Uhr, 20:15 Uhr

Am Mittwoch kam es in den Stadtteilen Mitte und Schwachhausen zu zwei Raubtaten, bei denen jeweils ein Messer eingesetzt wurde. In einem Fall stellten die Einsatzkräfte zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren.

Gegen 20:15 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen Mann in der Hollerallee, der mit einem Messer schwer verletzt worden sein soll. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen 33 Jahre alten Mann, der schwere Schnittverletzungen an der Hand aufwies. Er berichtete, dass er zuvor von zwei Männern im Bürgerpark ausgeraubt wurde. Dabei wurde er mit einem Messer verletzt, zudem wurde ihm mit einer Glasflasche gegen die Schulter geschlagen. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Die beiden Angreifer entkamen zunächst, konnten aber aufgrund der guten Beschreibung von Einsatzkräften der Polizei nur kurze Zeit später in Bahnhofsnähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die drei Männer.

Gegen die beiden Männer im Alter von 23 und 29 Jahren fertigten die Polizisten Strafanzeigen wegen schweren Raubes und wegen schwerer Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: "Wer hat im Bereich Bürgerpark und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem E-Roller die Falkenstraße, als er von einem Unbekannten aufgefordert wurde, stehen zu bleiben und ihm die Umhängetasche zu geben. Als der Jugendliche dies verneinte, zückte der Mann ein Messer und versuchte die Umhängetasche zu entreißen. Der 17-Jährige hielt seine Tasche fest, woraufhin der Unbekannte zustach. Anschließend flüchtete er in Richtung Hauptbahnhof. Der Jugendliche zog sich eine Stichverletzung zu und wurde anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Der Mann mit dem Messer soll circa 1,60 Meter groß und um die 20 Jahre alt sein. Er trug eine graue oder hellgrüne Jacke und eine dunkle lange Hose. Er soll schmächtig sein, dunkle kurze Haare tragen und einen dunklen Teint haben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell