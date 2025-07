POL-HB: Nr.: 0478 --Schwerer Betriebsunfall

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Kalmsweg Zeit: 22.07.25, 2.20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei stellten in der Nacht zu Dienstag einen 53-jährigen Tatverdächtigen. Zuvor hatte ein Zeuge einen Einbruch in einem Supermarkt in Oslebshausen gemeldet. Gegen 2.20 Uhr schlug der Täter eine Scheibe ein und gelangte so in den Einkaufsmarkt am Kalmsweg. Dabei löste er die Alarmanlage aus. Durch den ...

