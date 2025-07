Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0475--Polizei erwischt Supermarkt-Einbrecher--

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Kalmsweg Zeit: 22.07.25, 2.20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten in der Nacht zu Dienstag einen 53-jährigen Tatverdächtigen. Zuvor hatte ein Zeuge einen Einbruch in einem Supermarkt in Oslebshausen gemeldet.

Gegen 2.20 Uhr schlug der Täter eine Scheibe ein und gelangte so in den Einkaufsmarkt am Kalmsweg. Dabei löste er die Alarmanlage aus. Durch den Lärm wurde ein Passant aufmerksam, der beobachtete, wie der Mann durch das Loch in der Glasscheibe kroch und flüchtete. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten den 53-Jährigen kurze Zeit später in Tatortnähe. In seinem Rucksack fanden die Polizisten neben insgesamt 44 Zigarettenschachteln auch zwei Messer und diverse Einbruchwerkzeuge.

Gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Mann wurden Ermittlungen aufgenommen. Eine Haftprüfung soll noch im Laufe des Tages erfolgen.

Rufen Sie über 110 (kostenlos) die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen, abgelaufene Alarmanlagen (wie in diesem Fall richtigerweise geschehen) oder Hilferufe wahrnehmen. Mehr Tipps unter www.Polizei.Bremen.de.

