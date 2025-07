Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0476 --Falsche Wasserwerker unterwegs - Polizei Bremen rät zu Aufmerksamkeit und gibt Tipps zur Vorbeugung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, Woltmershausen Zeit: 21.07.2025

Am Montagnachmittag verschafften sich in Gröpelingen und Woltmershausen Personen unter dem Vorwand, Wasserwerker zu sein, Zugang zu Wohnungen. Die Polizei Bremen ruft zur Wachsamkeit auf und gibt wichtige Hinweise, wie Sie sich schützen können.

Gegen 14 Uhr bemerkte eine 82-jährige Bremerin beim Heimkommen einen fremden Mann im Treppenhaus der Selsinger Straße. Er behauptete, Wartungsarbeiten durchführen zu müssen. Obwohl kein Termin bekannt war, drängte sich der Unbekannte beim Öffnen der Wohnungstür an ihr vorbei, sodass die Seniorin stürzte. Kurz darauf hielt sich ein zweiter Mann in der Wohnung auf. Während einer die Frau ins Badezimmer begleitete, begab sich der andere unbemerkt ins Schlafzimmer. Anschließend verließen beide Männer fluchtartig die Wohnung. Drei Goldketten wurden entwendet.

Wenig später, gegen 17:15 Uhr, betraten ein Mann und eine Frau durch eine offen stehende Tür das Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Straße Auf dem Grünen. Sie klingelten bei einer 86-jährigen Bewohnerin und gaben sich ebenfalls als Wasserwerker aus. In der Wohnung lenkte die Frau die Bewohnerin mit einem angeblichen Kontrolltermin am Durchlauferhitzer ab. Währenddessen durchsuchte der Mann offenbar unbeobachtet das Schlafzimmer und nahm Schmuck mit.

Die Polizei rät: Schützen Sie sich und andere - so geht's:

- Lassen Sie nur Personen in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt oder die Ihnen durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. - Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Fremde unangemeldet erscheinen - auch wenn sie sich offiziell geben. - Halten Sie Haustüren stets geschlossen, und lassen Sie nur bekannte Personen ins Gebäude. - Reagieren Sie selbstbewusst und lautstark, wenn jemand sich aufdrängt - das kann abschrecken. - Holen Sie sich Hilfe von Nachbarn oder Vertrauenspersonen. - Rufen Sie bei Unsicherheiten sofort die Polizei unter 110 an.

Trickdiebstahl ist kein Einzelfall - gemeinsam können wir verhindern, dass sich Fremde unter falschem Vorwand Zugang zu Wohnungen verschaffen. Weitere Tipps und Ratschläge gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 196, oder unter www.polizei.bremen.de.

