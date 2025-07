Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0472 --Startschuss für den neuen bundeseinheitlichen Dienstausweis--

Bremen (ots)

Ort: Bremen/Bremerhaven Zeit: Juli 2025

Aufgrund neuer und aktualisierter Technik und Software wird die Polizei Bremen und die Ortspolizeibehörde Bremerhaven im Laufe des Jahres den neuen bundeseinheitlichen Dienstausweis nach und nach einführen. Das einheitliche Grunddesign des neuen Dienstausweises hat die Polizei Bremen und Ortspolizeibehörde Bremerhaven zusammen mit neun weiteren Bundesländern in einem gemeinsamen Projekt entwickelt. Zudem wurden neue Sicherheitsmerkmale eingebaut, um die Fälschungssicherheit zu erhöhen. Zu den Änderungen gehören unter anderem:

- Zugehörige Wappen des jeweiligen Bundeslandes auf der Vorderseite - Zweites kleines Foto als Kippbild auf der Vorderseite - Eine Grafik, die das Gültigkeitsdatum des Ausweises zeigt - Ausweisnummer auf der Rückseite mit Länderkürzel - Das Wort "Polizei" in Braillenschrift befindet sich nun auf der Rückseite - 110-Schriftzug in optisch variabler Tinte auf der Rückseite - Hologramm auf der Vorderseite

Durch die Kooperation mit der Ortspolizeibehörde Bremerhaven zur gemeinsamen Beschaffung eines Ausweisdruckers inklusive der Grundsoftware konnte die Polizei Bremen rund 150.000 Euro einsparen. Der neue Dienstausweis geht im Land Bremen am Montag, 21. Juli 2025, an den Start und wird zunächst an die angehenden Polizistinnen und Polizisten ausgegeben. Geplant ist, dass ein Austausch des alten gegen den neuen Dienstausweis aller Mitarbeitenden der Polizei Bremen im Herbst dieses Jahres erfolgen soll. Der komplette Austausch wird rund sechs Monate in Anspruch nehmen. Bis der Prozess abgeschlossen sein wird, behalten die aktuellen Dienstausweise ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen finden Sie auch unter https://www.polizei.bremen.de/praevention/dienstausweis-polizei-61931

