Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte brechen in Fahrradhandel ein und stehlen hochwertige Räder - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Rüttenscheid: Gestern am späten Abend (3. Juni) brachen Unbekannte in einen Fahrradhandel an der Heinrich-Held-Straße ein und stahlen dort mehrere hochwertige Räder. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:15 Uhr wurde der Alarm im Fahrradgeschäft ausgelöst. Anscheinend zielgerichtet griffen die Unbekannten nach 14 sehr hochwertigen Rädern, die sie rasch in einen weißen Transporter mit Essener Kennzeichen luden, bevor sie in unbekannte Richtung flohen.

Der erste Tatverdächtige trug eine Jeans, einen weißen Pullover, eine schwarze Jacke und eine Mütze. Sein Komplize war dunkel bekleidet. Beide Personen trugen schwarze Handschuhe sowie eine Kopflampe und waren von normaler Statur.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen der Tat. Wenn Sie Auffälliges wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu den Unbekannten bzw. zum weißen Transporter haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell