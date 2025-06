POL-E: Essen: Diensthund Yoshi stellt Einbrecher - 31-Jähriger vorläufig festgenommen

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am Montagabend (26. Mai) fuhr ein unbekannter PKW-Fahrer an der Kreuzung Krayer Straße/Am Zehnthof einen Elfjährigen an und flüchtete von der Unfallstelle. Der unbekannte Fahrer des schwarzen PKW soll von der Krayer Straße nach rechts auf die Straße Am Zehnthof abgebogen sein. In der Fußgängerfurt kollidierte er mit dem Elfjährigen, ...

