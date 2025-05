Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Feuerwehr löscht Brand in Klinik

Rund 40 Einsatzkräfte sind am Bad Salzufler Forsthausweg im Einsatz. Verletzt wird niemand

Bad Salzuflen (ots)

(LAS). Am Dienstagvormittag (06.05.2025) ist die Feuerwehr Bad Salzuflen gegen 10.35 Uhr mit dem Stichwort "BMA 3" zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage zur Klinik "Flachsheide" in den Forsthausweg gerufen worden. Nach einer ersten Lageerkundung wurde das Einsatzstichwort auf "Feuer 3" erhöht, da eine Rauchentwicklung aus dem Bereich einer Zwischendecke festgestellt wurde. Mitarbeiter der Klinik hatten vorsorglich das gesamte Gebäude geräumt. Im weiteren Verlauf konnte die Räumung auf drei Stationen im betroffenen Gebäudeteil reduziert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand in einer Gebäudetrennfuge ausfindig machen, der mutmaßlich durch Handwerkerarbeiten entstanden ist. Der betroffene Wandbereich wurde geöffnet, der Brand bekämpft und Glutnester abgelöscht. Durch gezielte Belüftung wurden Rauch und Hitze aus dem Gebäude gedrückt. Die betroffenen Gebäudeteile sind von der Feuerwehr kontrolliert worden. Das Patientenzimmer ist nach erster Einschätzung nicht mehr bewohnbar. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte konzentrierten sich im Wesentlichen auf die Brandbekämpfung in der Gebäudetrennfuge, das Öffnen und Kontrollieren der Zwischendecke sowie die Belüftung des betroffenen Bereichs. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Forsthausweg war für rund zwei Stunden gesperrt.

