Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Putzwagen brennt im Schulzentrum Aspe

Feuerwehr Bad Salzuflen ist mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wird niemand

Bild-Infos

Download

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Ein Feuer im Schulzentrum Aspe ist am Donnerstagnachmittag (20.03.2025) vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Gegen 14.30 Uhr stellte ein zufällig anwesender Brandschutzhelfer auf einem Flur im Erdgeschoss des "Langen Hauses" einen brennenden Putzwagen fest und löste einen Handdruckmelder aus. Die Reinigungskraft war gerade dabei die Toilettenanlage zu säubern. Der Brandschutzhelfer brachte die Reinigungskraft ins Freie. Durch den Hausalarm wurden auch alle noch anwesenden Schüler und Lehrkräfte über den Brand informiert und begaben sich zu den Sammelplätzen. Die Räumung des Gebäudes hat aus Sicht der Feuerwehr vorbildlich geklappt. Die Einsatzkräfte brachten das Brandgut ins Freie und belüfteten den betroffenen Flur. Danach konnte das Gebäude an den Hausmeister übergeben werden. Der Unterricht ist nach erster Einschätzung ohne Einschränkungen möglich. Nach rund einer Stunde konnten die rund 30 Einsatzkräfte wieder einrücken. Was zu dem Brand des Putzwagens geführt hat, ist nicht bekannt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell