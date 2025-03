Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Ein Mensch bei schwerem Unfall auf Schötmarscher Straße verletzt

Straße für rund eine Stunde gesperrt

Bad Salzuflen (ots)

(LAS). Die Feuerwehr Bad Salzuflen ist am Donnerstagmittag (20.03.2025) zu einem Hilfeleistungseinsatz in den Ortsteil Lockhausen alarmiert worden. Gemeldet wurde zunächst gegen 11.45 Uhr eine Unterstützung des Rettungsdienstes bei einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw auf der Schötmarschen Straße in Höhe der Kreuzung "Zum Knipkenbach". Vor Ort wurde das Stichwort auf "TH P-klemmt" erhöht, da der Verdacht auf eine eingeklemmte Person hindeutete. Weitere Einsatzkräfte wurden dadurch hinzugezogen.

Eine Frau, die alleine in ihrem Volkswagen saß, klagte bei Eintreffen der Einsatzkräfte über Rücken- und Nackenschmerzen. Daraufhin wurde in Abstimmung mit dem Rettungsdienst eine patientengerechte Rettung mit dem hydraulischen Rettungsgerät eingeleitet, indem eine große Seitenöffnung ins Auto geschnitten wurde. Anschließend wurde die Frau in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst auf eine Trage umgelagert und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Männer im anderen beteiligten Audi blieben unverletzt.

Nachdem der Abschleppdienst eingetroffen war unterstützte die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten. Anschließend konnten die rund 20 Einsatzkräfte wieder einrücken. Zur Schadenshöhe und Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Schötmarsche Straße war rund eine Stunde vollständig gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell