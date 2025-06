Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen: 70-Jährige tot aufgefunden - 82-jähriger Ehemann in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Nachdem eine 70-jährige Mülheimerin am vergangenen Samstag (31. Mai) in ihrer Wohnung an der Luxemburger Allee tot aufgefunden wurde, ermittelt eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Essen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg. Ihr 82-jähriger Ehemann (deutsch) befindet sich in U-Haft.

Der 82-jährige Mülheimer hatte am Samstag gegen 8:30 Uhr den Notruf der Polizei gewählt und der Leitstelle mitgeteilt, dass er seine Ehefrau getötet habe. Als wenige Minuten später Polizeibeamte in der gemeinsamen Wohnung an der Luxemburger Allee eintrafen, fanden sie die Frau tot im Schlafzimmer auf. Der 82-Jährige wurde festgenommen und gestern dem zuständigen Amtsgericht Duisburg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des Totschlags die Untersuchungshaft an.

Eine eingerichtete Mordkommission ermittelt die Hintergründe der Tat./SyC

