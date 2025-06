POL-PDTR: Diebstahl von Fahrrädern vor dem Schwimmbad Saarburg

Baumholder (ots) - Am 22.06.2025 kam es zwischen 18:00 Uhr und 18:10 Uhr zu einem Diebstahl eines Fahrrads am Stadtweiher in Baumholder, welches an den Fahrradständern neben dem Eingang zum Badeweiher abgestellt war. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein neuwertiges Mountainbike der Marke Mondraker in den Farben orange und silbern. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrads machen können, ...

