Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0482--Kellereinbrecher geschnappt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Mary-Astell-Straße Zeit: 24.07.25, 22 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten am Donnerstagabend einen 46 Jahre alten Mann in Lehe. Er soll zuvor in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sein.

Am späten Abend wurde der Eindringling von einem Anwohner überrascht, als dieser sich an einem Kellerabteil des Hauses an der May-Astell-Straße zu schaffen machte. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht und wurde von alarmierten Einsatzkräften noch in der Nähe gestellt. Bei ihm fanden sie Einbruchswerkzeug und weitere Beweismittel, wie hochwertiges Werkzeug. Eine Nachschau zeigte, dass eine Tür zu den Kellerräumen bereits aufgehebelt worden war.

Die Polizisten nahmen den 46-jährigen Mann mit auf die Wache. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen Besonders schweren Diebstahls geführt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell