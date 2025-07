POL-HB: Nr.: 0483--Falsche Polizisten betrügen 64-Jährigen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Mary-Astell-Straße Zeit: 24.07.25, 22 Uhr Einsatzkräfte der Polizei stellten am Donnerstagabend einen 46 Jahre alten Mann in Lehe. Er soll zuvor in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sein. Am späten Abend wurde der Eindringling von einem Anwohner überrascht, als dieser sich an einem Kellerabteil des ...

