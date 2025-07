Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0484--Unbekannter entreißt Frau die Handtasche--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Utbremer Straße Zeit: 25.07.25, 16.30 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es im Bremer Stadtteil Walle zu einem Handtaschenraub. Ein bislang unbekannter Täter entriss einer 66-jährigen Frau ihre Handtasche, nachdem sie an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben hatte. Anschließend flüchtete er mit einem Pkw. Die Frau wurde leicht verletzt.

Die 66-Jährige hatte gegen 16.30 Uhr an einem Geldautomaten in der Nähe der Haltestelle "Utbremer Straße" Bargeld abgehoben und sich anschließend zu Fuß in Richtung der Haltestelle begeben. Dort trat ein unbekannter Mann an sie heran und riss unvermittelt an ihrer Handtasche. Die Frau hielt die Tasche zunächst fest, stürzte jedoch auf die Knie. Bei einem weiteren Ruck fiel sie nach vorn und musste die Tasche loslassen. Der Täter flüchtete anschließend mit der Beute in Richtung Zütphenstraße und stieg in ein dunkles Auto, mit dem er davonfuhr. Die Frau erlitt Schürfwunden.

Der ca. 25 bis 35 Jahre alte Täter soll sehr kurze dunkle Haare (fast Glatze) haben. Er wurde als etwa 1,80 Meter groß, schlank und mit dunkler Jeans und weißem T-Shirt beschrieben.

Hinweisgeber, die am Freitagnachmittag im Bereich Utbremer Straße oder Zütphenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter oder dem Fluchtfahrzeug geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

