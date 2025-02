Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein

Am vergangenen Wochenende wurden 88 Einsätze durch die Polizei Idar-Oberstein bewältigt. 16 Verkehrsunfälle wurden aufgenommen, 22 Strafanzeigen erfasst und 50 so genannte "sonstige" Vorgänge bearbeitet. Am Samstag, den 8. Februar kam es gegen 12 Uhr im Bereich der Otto-Decker-Straße 1 in Idar-Oberstein zu einem dreisten Taschendiebstahl (Bereits veröffentlicht am 8. Februar 2025 unter https://s.rlp.de/Vv8ICAd). Hier sucht die Polizei weiter Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180cm groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, normale Statur mit leichtem Bauchansatz, dunkle Bekleidung, grau-grüner Mund-Nasen-Schutz

Am Sonntag wurde eine Radarkontrolle im Bereich der L160, Höhe Herrstein eingerichtet. In circa zwei Stunden wurden 15 Geschwindigkeitsverstöße in der dortigen 70er Zone festgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit 102 km/h gemessen. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen. Je höher die Geschwindigkeit, umso länger werden auch die Reaktions- und Bremswege. Die Polizei Idar-Oberstein wird auch in Zukunft weitere Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Am Sonntagabend gab ein aufmerksamer Bürger einen Hinweis auf ein unsicher geführtes Fahrzeug. Kurz nach der Meldung wurde das Fahrzeug in der Tiefensteiner Straße angehalten. Bei der Kontrolle wurde ein starker Alkoholgeruch im Fahrzeuginneren festgestellt. Zudem lag auf dem Beifahrersitz eine geöffnete Weinflasche. Dem nicht genug hielt die Fahrerin ein Weinglas zwischen ihren Beinen fest. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der starken Alkoholisierung nicht möglich. Eine Blutprobe war die Folge. Zudem beleidigte die Fahrerin die eingesetzten Beamten. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung verantworten.

