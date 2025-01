LPI-G: Einbruch in Kläranlage

Greiz (ots) - Weida / Greiz: Einen 36-jährigen Mann aus Weida nahmen Greizer Polizeibeamte gestern Abend (28.01.2025) in Gewahrsam, nachdem bereits zum zweiten Mal in Folge seine Nachbarn (36, 62) körperlich angriff bzw. bedrohte. Dabei suchte der Angreifer seine Nachbarn in der Wiedenstraße sowohl am Abend des 27.01.2025, als auch am Abend des 28.01.2025 auf und griff diese körperlich an. Nachdem die Greizer Polizei ...

mehr