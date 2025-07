Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0488 --Trio greift Jugendlichen in Hemelingen an - Polizei nimmt alle Täter fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Godehardstraße Zeit: 28.07.2025, 17.30 Uhr

Am späten Montagnachmittag griffen drei 15, 18 und 24-Jährige, die aus Syrien und Afghanistan stammen, einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus dem Libanon mutmaßlich mit verschiedenen Schlagwerkzeugen in der Godehardstraße in Hemelingen an.

Der 17-Jährige konnte sich zunächst aus der Situation befreien und flüchtete in ein zufällig in der Nähe geparktes Fahrzeug, das gerade vom Fahrzeughalter aufgeschlossen wurde. Die Angreifer setzten ihre Attacke jedoch fort und zwangen den Jugendlichen damit, das Auto zu verlassen. Auch nach der Flucht aus dem Fahrzeug verfolgten sie den 17-Jährigen weiter und griffen ihn erneut am Bürgerhaus Hemelingen an. In diesem Moment wurde ein Zeuge auf die Situation aufmerksam und stellte sich dazwischen, wodurch es dem Jugendlichen gelang, zu entkommen. Die Täter flüchteten daraufhin, konnten jedoch dank einer sofort eingeleiteten Fahndung alle drei vorläufig festgenommen werden. Der 24-jährige Verdächtige wies Verletzungen am Arm auf und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der 17-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und beschlagnahmte mehrere Beweismittel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Hintergründe der Tat zu klären. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell