POL-HB: Nr.: 0500--Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Thedinghauser Straße Zeit: 03.08.2025, 00:25 Uhr Zwei Männer im Alter von 30 und 47 Jahren versuchten in der Nacht zu Sonntag in eine Wohnung in der Neustadt einzubrechen. Das Duo scheiterte jedoch an einem aufmerksamen Zeugen. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten die Tatverdächtigen noch vor Ort. Die beiden Männer gelangten aus bisher noch ungeklärter ...

