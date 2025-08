POL-HB: Nr.: 0499 --Einbrecher-Duo gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Thedinghauser Straße Zeit: 03.08.2025, 00:25 Uhr

Zwei Männer im Alter von 30 und 47 Jahren versuchten in der Nacht zu Sonntag in eine Wohnung in der Neustadt einzubrechen. Das Duo scheiterte jedoch an einem aufmerksamen Zeugen. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten die Tatverdächtigen noch vor Ort.

Die beiden Männer gelangten aus bisher noch ungeklärter Ursache nachts in ein Mehrparteienhaus in der Thedinghauser Straße. Sie versuchten anschließend eine Wohnungstür aufzuhebeln. Ein aufmerksamer Nachbar hörte den Lärm und alarmierte daraufhin die Polizei über den Notruf. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten das Duo noch vor dem Hauseingang und nahmen sie vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten Aufbruchwerkzeug. Das Duo muss sich jetzt wegen Versuchs des Einbruchdiebstahls verantworten.

Dieser Fall zeigt erneut, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu verhindern. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

