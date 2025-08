POL-HB: Nr.: 0505--Nachbarschaftsstreit eskaliert - Mann feuert Reizgaswaffe ab

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Schragestraße Zeit: 03.08.2025, 04:30 Uhr In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in eine Postfiliale im Ortsteil Oslebshausen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Der Inhaber der Postfiliale in der Schragerstraße meldete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr bei der Polizei und berichtete, dass in seine Filiale eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen ...

mehr