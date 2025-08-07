PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0509 --Polizei stoppt Autorennen und beschlagnahmt Führerschein--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Steffensweg, Nordstraße
Zeit: 	05.08.2025, 20 Uhr

Einsatzkräften der Polizei Bremen stoppten am Dienstagabend in Walle einen 33 Jahre alten Mann in seinem Porsche. Er ist verdächtig, sich kurz zuvor ein illegales Rennen mit einem Audi geliefert zu haben.

Gegen 20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der 33-Jährige auf der Nordstraße mit seinem Porsche stark beschleunigte, durch riskante Fahrmanöver auffiel und sich offenbar ein Rennen mit einem Audi lieferte. Die alarmierten Einsatzkräfte stoppten den 33-Jährigen in der Nähe und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf des illegalen Straßenrennens und fertigten eine entsprechende Anzeige.

Der Führerschein und der Porsche des 33-Jährigen wurden noch vor Ort beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, auch zu dem Fahrer des Audis, dauern an.

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

