Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher steigen tagsüber in Wohnhaus ein - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mühlen Eichsen/LK Nordwestmecklenburg (ots)

Am gestrigen Tag wurde dem Polizeirevier Gadebusch ein Tageswohnungseinbruch in Mühlen Eichsen gemeldet. Laut Angaben des Hauseigentümers nutzten bislang unbekannte Täter zwischen 7:15 Uhr und 15:30 Uhr seine Abwesenheit aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und einem Schuppen im Landweg in Goddin (Gemeinde Mühlen Eichsen). Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten im Anschluss.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei kam im Rahmen der Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Diesbezüglich bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die möglicherweise Angaben zu der Tat bzw. Tatverdächtigen vornehmen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 03886-7220 bei der Polizei in Gadebusch oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

