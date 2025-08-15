PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Durchsuchungen und Festnahme in Rostocker KTV

Rostock (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen, den 14. August 2025, führte das Kriminalkommissariat Rostock unter Beteiligung des Spezialeinsatzkommandos Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen von Ermittlungen gegen einen 49-jährigen deutschen Tatverdächtigen eine Durchsuchung in der Rostocker KTV durch.

Dem Einsatz gingen umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge voraus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock hatte das zuständige Amtsgericht die Durchsuchung der Wohnung des Mannes angeordnet. Zusätzlich bestand gegen den Tatverdächtigen ein offener Haftbefehl, da er einem anstehenden Haftantritt ferngeblieben war.

Da nach aktuellem Erkenntnisstand von mehreren potenziell gefährlichen Hunden in der Wohnung auszugehen war, wurde für den Zugriff das SEK hinzugezogen. Gegen 06:00 Uhr betraten die Einsatzkräfte die Wohnung. Der Tatverdächtige konnte ohne Widerstand angetroffen und festgenommen werden. In der Wohnung befanden sich zudem zwei Hunde, die sich während der gesamten polizeilichen Maßnahmen ruhig verhielten.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten stellten die Beamten eine größere Menge Bargeld sowie Betäubungsmittel sicher. Der 49-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Hunde wurden in die Obhut von Bekannten des Tatverdächtigen gegeben.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

