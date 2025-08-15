PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnanhänger löst sich von Anhängerkupplung und kracht gegen Betonmauer

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag ereignete sich gegen die Mittagszeit auf der BAB20 auf der Richtungsfahrbahn Lübeck ein eher ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Demnach hatte sich zwischen dem Rastplatz "Warnowtal" und der Anschlussstelle Rostock Südstadt ein an einem PKW befestigter Wohnanhänger aufgrund eines technischen Defektes von der Anhängerkupplung gelöst. Daraufhin fuhr der Anhänger gegen eine Betonwand. Glücklicherweise wurde kein weiterer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Wohnanhänger musste aufgrund der Beschädigungen geborgen werden. Der Schaden diesbezüglich wird auf etwa 4.000EUR geschätzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich eine Funkstreifenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf etwa auf gleicher Höhe und war somit Zeuge des Unfallhergangs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 09:33

    POL-HRO: Verletzter Mann neben Fahrrad auf Gehweg in Teterow vorgefunden

    Teterow/ Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Abend wurde auf einem Gehweg an der Kreuzung Langhäger Chaussee Ecke Poggestraße in Teterow ein verletzter Mann vorgefunden. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer bemerkten den am Boden liegenden, stark alkoholisierten Ukrainer (3,18 Promille) gegen 22:50 Uhr samt neben ihm liegenden Fahrrad. Zudem trug er einen Fahrradhelm. ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 01:57

    POL-HRO: Hoher Sachschaden durch Brand einer landwirtschaftlichen Maschine

    Grevesmühlen (ots) - Am Abend des 14.08.2025, gegen 22:25 Uhr, kam es auf einem Feld bei Bössow zum Brand einer landwirtschaftlichen Maschine. Die alarmierten Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren hatten den Brand bereits bei Eintreffen der Polizei unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden wird auf 240.000EUR geschätzt. An dem bereits ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 14:40

    POL-HRO: Einbrecher steigen tagsüber in Wohnhaus ein - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Mühlen Eichsen/LK Nordwestmecklenburg (ots) - Am gestrigen Tag wurde dem Polizeirevier Gadebusch ein Tageswohnungseinbruch in Mühlen Eichsen gemeldet. Laut Angaben des Hauseigentümers nutzten bislang unbekannte Täter zwischen 7:15 Uhr und 15:30 Uhr seine Abwesenheit aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und einem Schuppen im Landweg in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren