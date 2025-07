Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250726 - 0754 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Love-Scamming mit hohem Vermögensschaden

Frankfurt (ots)

(ha) Ein unbekannter Täter erbeutete bei einer 81-jährigen Frankfurterin einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag durch die Masche des "Love-Scamming"

Bei dieser Betrugsform geben Täter, meist durch einen Kontakt im Internet, vor in ihr Opfer verliebt zu sein. Nachdem sich bei dem Opfer ein Vertrauensverhältnis und Zuneigung entwickelt hat, folgt dann aus diversen Gründen eine Geldforderung.

In diesem Fall lernten sich die beiden auf Facebook kennen. Der Täter täuschte vor, dass er als Polizist in den USA arbeite, damit er sie besuchen könne benötige er jetzt Geld. In einem Zeitraum von mehr als vier Monaten überwies die Geschädigte den genannten hohen Geldbetrag an den Täter, der Betrug fiel schließlich durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter auf, der die Geschädigte aufklärte.

Die Polizei rät daher eindringlich keine Bargeldzahlungen über Transfers an Personen vorzunehmen, die man ausschließlich über das Internet kennt und im realen Leben noch nie getroffen hat.

