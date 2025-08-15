Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizist zieht in Wasser treibenden Mann aus Ploggensee - 37-Jähriger verstirbt noch in der Nacht

Grevesmühlen/ LK Nordwestmecklenburg (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:25 Uhr meldeten Angler in Grevesmühlen eine im Ploggensee treibende männliche Person. Bei Eintreffen der Polizei sprang einer der Polizeibeamten umgehend in den See und zog die Person an Land. Trotz sofort einsetzender Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb der 37-jährige Deutsche noch in der Nacht im Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen schien der Mann laut Zeugenaussagen sehr aufgebracht gewesen zu sein als er an den See kam und ging ohne sich zu entkleiden in den See. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dieses Vorfalles dauern gegenwärtig noch an.

