Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl in Schweriner Baumarkt - Polizei vollstreckt offenen Haftbefehl

Schwerin (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es in einem Baumarkt im Schwerin Görries zu einem Ladendiebstahl, der zur Festnahme des Täters führte. Ein 38-jähriger Mann entwendete gegen 15:40 Uhr Bekleidungsartikel im Wert von über 800 Euro. Bei der Tat führte der Beschuldigte ein Messer mit sich. Im Rahmen der Überprüfung seiner Personalien wurde den Einsatzkräfte der Polizei bekannt, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Dieser sah eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen wegen Diebstahlsdelikten und Hehlerei vor. Der Haftbefehl wurde vollstreckt und der Ladendieb festgenommen. Der 53-jährige Mann aus dem Saarland mit rumänischer Staatsangehörigkeit befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell