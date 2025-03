Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind in Schortens: Leicht verletzt

Schortens (ots)

Am 11.03.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Menkestraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. In Höhe der Hausnummer 89 stellte sich der 8-jährige Junge am Fahrbahnrand auf, um die Straße zu queren. Eine 24-jährige Führerin eines Pkw befuhr die Menkestraße in Richtung Ortsmitte.

In Höhe des wartenden Jungen stellten der Junge und die 24-Jährige Blickkontakt her, welcher mutmaßlich zu einem Missverständnis führte, woraufhin das Kind die Fahrbahn betrat und querte. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind.

Der Junge wurde dabei leicht verletzt.

