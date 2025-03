Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vandalismus in Wilhelmshaven: Sitzbänke zerstört und Umgebung verschmutzt

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 07.03.2025, 18:10 Uhr, bis 10.03.2025, 12:10 Uhr, kam es am Rastplatz am Radweg an der L 810 in Wilhelmshaven zu einem Vorfall von Vandalismus. Bislang unbekannte Täter hoben zwei Sitzbänke aus der Verankerung und zertrümmerten diese zum Teil. Außerdem wurde die Umgebung mit zahlreichem Unrat verschmutzt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu den möglichen Tätern haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden.

