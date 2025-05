Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verunfallter Motorradfahrer

Greiz (ots)

Greiz: Am 25.05.2025 gegen 18:05 Uhr verunfallte ein 18-jähriger Motorradfahrer in der Reichenbacher Straße in Greiz, als er in Richtung Stadtzentrum fuhr und auf regennasser Fahrbahn zu Fall kam. Nach dem Sturz rutschte das Motorrad samt Fahrer gegen eine Hauswand, wo beide zum Liegen kamen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht und das Motorrad abgeschleppt. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei. (BF)

