Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hund beißt Kind

Greiz (ots)

Greiz. Am 25.05.2025 gegen 17:15 Uhr lief ein 13-jähriges Mädchen den Feldweg in Richtung Marstall entlang. Gleichzeitig befand sich in dem Bereich ein 62-jähriger mit seinem Schnauzer Mischling, welcher nicht angeleint war. Als das Mädchen auf gleicher Höhe des Hundes war, biss dieser in das Bein der 13-jährigen. Das Mädchen wurde leicht verletzt und gegen den Hundehalter ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Glücklicherweise verfügte der Hund über alle notwendigen Impfungen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell