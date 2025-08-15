Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 19-Jähriger fährt mit E-Scooter in Groß Kleiner Haltestelle

Rostock (ots)

Am Donnerstag gegen 19:10 Uhr erhielt die Polizei über die RSAG den Hinweis, dass ein Mann an einer Haltestelle in Groß Klein randalieren soll. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei der Tatverdächtige im weiteren Verlauf absichtlich mit einem E-Scooter in die Haltestelle in der Alten Warnemünder Chaussee gefahren, wodurch die Verglasung zerstört wurde. Zwei Personen wurden durch die Glassplitter leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 19-jährigen deutschen, bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen im Bereich Schmarl antreffen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Gegen den 19-Jährigen werden nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der gefährlicher Körperverletzung geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell