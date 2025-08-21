Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Brand eines unbewohnten Fachwerkhauses - Schaden in sechsstelliger Höhe

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es im Eichenweg zu einem Brand auf dem Gelände eines unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesens. Ein Zeuge bemerkte zunächst eine Rauchentwicklung und stellte bei einer Nachschau fest, dass sich im hinteren Bereich des dortigen Fachwerkhauses bereits Flammen ausgebreitet hatten. Der Zeuge setzte umgehend einen Notruf ab. Beim Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Wirtschaftsgebäude zu verhindern. Das Fachwerkhaus wurde durch die Flammen sowie den anschließenden Löschwassereinsatz nahezu vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf. Im Zuge der ersten Ermittlungen gaben weitere Zeugen an, kurz vor Ausbruch des Feuers mehrere Personen auf dem Grundstück gesehen zu haben. Beschreibungen der Personen liegen der Polizei vor.

1. Person:

- ca. 17 Jahre alt. - ca. 180 cm groß - blaue Trainingsjacke, weiße Streifen am Ärmel/Schulter - schlanke Statur - blaue Jeanshose - evtl. drei Tage Bart

2. Person:

- ca. 20 Jahre alt - Graues Shirt - Blonde, kurze Haare - ca. 170 cm groß - Schlanke Statur

Während des Einsatzes blieb die nahegelegene Berger Straße für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, der Einsatz endete gegen 00.30 Uhr.

Die Brandursache ist derzeit unklar. In den vergangenen Wochen kam es in Bippen zu mehreren Bränden. Ob ein Zusammenhang mit dem aktuellen Fall besteht, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei aus Bersenbrück bittet Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

