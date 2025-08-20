Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizei sucht nach Gefährdung im Straßenverkehr mögliche Geschädigte

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Alten Riester Straße in Bramsche zu mehreren gefährlichen Überholmanövern. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Autofahrer trotz unklarer Verkehrslage zunächst eine Frau in ihrem Pkw sowie einen vor ihr fahrenden Rennradfahrer mit hoher Geschwindigkeit. Anschließend hielt der Mann an und versuchte offenbar, den Radfahrer zur Rede zu stellen. Kurz darauf setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und überholte in einer Kurve mit erneut hoher Geschwindigkeit eine Gruppe von Oldtimer-Traktoren. Die Polizei Bramsche hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und bittet mögliche Geschädigte, insbesondere den überholten Rennradfahrer, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 entgegen.

