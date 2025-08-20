PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizei sucht nach Gefährdung im Straßenverkehr mögliche Geschädigte

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Alten Riester Straße in Bramsche zu mehreren gefährlichen Überholmanövern. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Autofahrer trotz unklarer Verkehrslage zunächst eine Frau in ihrem Pkw sowie einen vor ihr fahrenden Rennradfahrer mit hoher Geschwindigkeit. Anschließend hielt der Mann an und versuchte offenbar, den Radfahrer zur Rede zu stellen. Kurz darauf setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und überholte in einer Kurve mit erneut hoher Geschwindigkeit eine Gruppe von Oldtimer-Traktoren. Die Polizei Bramsche hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und bittet mögliche Geschädigte, insbesondere den überholten Rennradfahrer, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

  • 20.08.2025 – 13:29

    POL-OS: Osnabrück: 51-Jähriger nach Raub auf Tankstelle in U-Haft

    Osnabrück (ots) - Am Dienstagnachmittag betrat ein Mann gegen 15:20 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Rheiner Landstraße. An der Kasse bedrohte er plötzlich einen 63-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Werkzeug und raubte eine Getränkedose und eine Schachtel Zigaretten. Anschließend flüchtete er mit einem VW Golf in Richtung der Autobahn. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei. ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:19

    POL-OS: Bad Iburg: Motorradfahrer nach Unfall mit PKW schwer verletzt

    Osnabrück (ots) - Am Mittwochmorgen beabsichtigte eine 71-Jährige gegen 10:20 Uhr mit ihrem VW von der Schulstraße nach links auf die Bielefelder Straße abzubiegen. Dabei missachtete die Frau aus Bad Iburg die Vorfahrt eines 56-jährigen Motorradfahrers, welcher auf der Bielefelder Straße in Richtung Hilter unterwegs war. Infolgedessen kam es zur Kollision beider ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 07:29

    POL-OS: Belm: LKW-Unfall auf der B51: Straße in Richtung Diepholz gesperrt

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, gegen 2.30 Uhr, kam es auf der B51 zwischen den Anschlussstellen Belm-Nord und Belm-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein mit rund 9.000 Hühnern beladener LKW kam aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe Belm-Nord von der Fahrbahn ab. Über eine Strecke von rund 80 Metern kollidierte das Fahrzeug mit der Außenschutzplanke, ...

    mehr
