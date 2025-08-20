Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Motorradfahrer nach Unfall mit PKW schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen beabsichtigte eine 71-Jährige gegen 10:20 Uhr mit ihrem VW von der Schulstraße nach links auf die Bielefelder Straße abzubiegen. Dabei missachtete die Frau aus Bad Iburg die Vorfahrt eines 56-jährigen Motorradfahrers, welcher auf der Bielefelder Straße in Richtung Hilter unterwegs war. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann aus Georgsmarienhütte kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 71-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell