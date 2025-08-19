Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Hunteburger Straße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 13.35 Uhr, kam es auf der Hunteburger Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 64 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Pkw und einem Anhänger unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 15 von der Fahrbahn abkam. Das Gespann durchbrach eine Grundstückshecke und prallte frontal gegen einen Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall war. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Hunteburger Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell