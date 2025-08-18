Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Großbrand in Hallenkomplex eines Landmaschinenherstellers löste Warnmeldung aus - Sechs Leichtverletzte - Einsatzmaßnahmen dauern an

Osnabrück (ots)

In der Bielefelder Straße ist am Montagmittag (12.15 Uhr) ein Brand in einem Hallenkomplex eines Landmaschinenherstellers ausgebrochen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Industriehalle mit einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern in voller Ausdehnung in Flammen. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine benachbarte Halle über. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich rund 200 Mitarbeitende auf dem Firmengelände. Alle wurden medizinisch untersucht. Sechs Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten vor Ort behandelt werden. Ein Krankenhausaufenthalt musste glücklicherweise bei keinem der Verletzten stattfinden. Da bei dem Brand auch Asbestplatten betroffen waren, führten die Einsatzkräfte die Löscharbeiten unter Verwendung von Atemschutzmasken durch. Parallel wurden am Brandort sowie im Stadtgebiet Gefahrstoffmessungen durchgeführt; eine Entwarnung liegt bislang noch nicht vor. Die Bevölkerung wurde über Warnmeldungen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Fünf Ortsfeuerwehren waren im Einsatz und konnten den Brand nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen. Nachlöscharbeiten sowie Messungen dauern derzeit an. Zur Beseitigung der beschädigten Asbestplatten wurde eine Spezialfirma beauftragt. Die Bielefelder Straße war während des Einsatzes voll gesperrt und wird in Kürze wieder freigegeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Einsatzmaßnahmen dauern zur Stunde an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell