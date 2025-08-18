PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerpunktkontrolle "Krad" im Landkreis - Polizisten ziehen Motorradfahrer mit Fahrradhelm und Pappkennzeichen aus dem Verkehr

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Sonntag führte die Kontrollgruppe "Krad" der Polizei Osnabrück im gesamten Landkreis eine umfangreiche Schwerpunktkontrolle durch. Zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr wurden insgesamt 57 Fahrzeuge kontrolliert. Davon handelte es sich um 41 Motorräder, die gezielt auf technische Mängel und illegale Bauartveränderungen überprüft wurden. Rund die Hälfte der kontrollierten Zweiräder beanstandeten die Beamten. Drei Kradfahrern musste aufgrund gravierender technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt werden.

Besondere Aufmerksamkeit erregte außerdem ein Motorradfahrer, welcher mit einem Fahrradhelm unterwegs war. Eine Abfrage ergab, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Der Fahrradhelm war übrigens nicht das einzige "Provisorium". Die am Motorrad angebrachten Kennzeichen waren aus Pappe selbst kreiert worden. Die Polizisten leiteten gegen Mann mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Für einen E-Scooter-Fahrer ging es ebenfalls nach der Polizeikontrolle zu Fuß weiter, da dieser keinen Versicherungsschutz für das Fahrzeug vorweisen konnte.

Im Rahmen der Schwerpunktkontrolle führten die eingesetzten Beamten zusätzlich Geschwindigkeitsmessungen durch. An der beliebten Motorradstrecke "Venner Egge", bei der es sich um einen Unfallschwerpunkt handelt, ahndeten die Polizisten 17 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auch im Ortsteil Wellendorf bei Hilter kontrollierten die Beamten 13 Temposünder.

Bei den Kontrollen ging es jedoch nicht nur um Repressionen. In erster Linie führte die Polizei verkehrserzieherische Gespräche mit den Betroffenen, um das Verkehrssicherheitsniveau nachhaltig zu verbessern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:52

    POL-OS: Bramsche: Mann belästigt Radfahrerin am Hasesee - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagmorgen kam es auf dem Radweg entlang des Hasesees zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine 76 Jahre alte Radfahrerin passierte gegen 11.20 Uhr eine Parkbank, auf der ein Mann saß. Dieser manipulierte nach Angaben der Frau an seinem entblößten Geschlechtsteil. Die alarmierte Polizei suchte den beschriebenen Bereich unmittelbar ab, ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:13

    POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Handtaschenraub in der Franz-Lenz-Straße

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Angriff auf eine 48-jährige Osnabrückerin in der Franz-Lenz-Straße. Unter einem Vorwand wurde die Frau von einem unbekannten Mann auf ein Grundstück in der Nähe der Hamburger Straße gelockt. Dort warteten zwei weitere unbekannte Männer, die die Frau gemeinsam körperlich angriffen und ihr ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:00

    POL-OS: Osnabrück: Mehrere Fahrzeuge im Süberweg beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es zwischen 00:00 und 03:20 Uhr im Süberweg in Osnabrück zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte eine bislang unbekannte Person oder Personengruppe die Außenspiegel von insgesamt sieben PKW, darunter Fahrzeuge der Marken VW, KIA und Mercedes. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren