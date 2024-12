Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Autodieb

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher scheiterte in den vergangenen Tagen an der Zündung eines Autos. In der Schillerstraße hatte sich ein Dieb an einem Hyundai zu schaffen gemacht. Auf unbekannte Art und Weise gelangte er in den Innenraum und durchwühlte diesen. Nachdem er nicht fündig wurde, entfernte er die Plastikabdeckung unterhalb des Lenkrads. Seine Versuche das Auto kurzzuschließen misslangen und so flüchtete der Unbekannte mit leeren Händen. Der Besitzer bemerkte die Beschädigungen Montagmorgen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell