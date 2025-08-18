Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Fahrzeuge im Süberweg beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es zwischen 00:00 und 03:20 Uhr im Süberweg in Osnabrück zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte eine bislang unbekannte Person oder Personengruppe die Außenspiegel von insgesamt sieben PKW, darunter Fahrzeuge der Marken VW, KIA und Mercedes. Die Polizei Osnabrück ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell