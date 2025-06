Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeug mit Steinschleuder beschossen

Kettenhausen (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am Montag, dem 30.06.2025, gegen 16:30 Uhr auf der L 267 in Kettenhausen. Der Fahrer eines blauen Citroen befuhr mit seinem Pkw die vorgenannte Strecke in Fahrtrichtung Heupelzen. Am linken Fahrbahnrand, in einem Straßengraben befanden sich zwei Kinder, offensichtlich Jungs im Alter zwischen 10 und 12 Jahren. Beide waren mit Fahrrädern unterwegs. Während der Vorbeifahrt hat einer der Jungen mit einer Steinschleuder auf das Fahrzeug des Vorbeifahrenden geschossen. Hierdurch ist ein Sachschaden an dem Pkw entstanden. Anschließend sind die beiden Jungs in Richtung Kettenhausen davongefahren. Beide Jungs trugen kurze Hosen und T-Shirts. Der Nutzer der Steinschleuder trug eine Kappe, seine Begleitung hatte blonde Haare. Die verantwortlichen Jungen, bzw. ihre Eltern werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sollte es Zeugen geben, die den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

