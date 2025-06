Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht, geparktes Fahrzeug beschädigt

Altenkirchen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag, dem 30.06.2025 in Altenkirchen, Siegener Straße vor dem Anwesen Hausnummer 28. Der Fahrer eines schwarzen Pkw VW Golf hatte sein Fahrzeug gegen 14:00 Uhr ordnungsgemäß in einer rechts, neben der Fahrbahn befindlichen und parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkbucht abgestellt. Als er gegen 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer offensichtlich zu nah an seinem Fahrzeug vorbeigefahren ist und hierbei den linken Außenspiegel beschädigt hatte. Zusätzlich entstanden bei der Kollision Lackschäden an der Fahrertür und Kratzer in der Seitenscheibe. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen bordeauxroten Pkw. Sollte es Zeugen geben, die den Verkehrsunfall beobachtet haben werden diese gebeten die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

