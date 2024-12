Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei - Mann zeigt Hitlergruß nach Platzverweis aus dem Bahnhof Kiel

Kiel (ots)

Nach einem ausgesprochenen Platzverweis für den Bahnhof Kiel zeigte ein Mann ein Mann am gestrigen Tage den Hitlergruß und rief zudem "Heil Hitler" durch den Bahnhof.

Am 05.12.2024 um 23:25 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Kiel Kenntnis über eine Person, die sich in einem abfahrbereiten Zug auf Gleis 1 des Kieler Hauptbahnhofs befinden soll. Gegen die Person läge ein Beförderungsverbot vor. Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar zu dem Zug und konnte die entsprechende Person feststellen. Der Aufforderung, den Zug zu verlassen, kam der 34-jährige Deutsche nach. Eine Überprüfung im Fahndungssystem ergab 11 Ausschreibungen diverser Staatsanwaltschaften mit dem Ziel der Feststellung seines Aufenthaltsortes. Er gab an, gegenwärtig ohne festen Wohnsitz zu sein.

Nach dem eigentlichen Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Anordnung eines Platzverweises für den Bahnhof Kiel, zeigte der 34-jährige unvermittelt den sogenannten "Hitlergruß" und rief zudem "Heil Hitler" quer durch den zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten Bahnhof Kiel. Der Mann wurde dann der Wache der Bundespolizei am Bahnhof zugeführt. Dem ausgesprochenen Platzverweis folgte nun auch noch eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86a Strafgesetzbuch).

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er dann mit dem bestehenden Platzverweis gegen 00:00 Uhr aus dem Bahnhof verwiesen.

