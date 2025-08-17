Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: PKW kollidiert mit E-Scooter - Zwei Jugendliche schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Audi gegen 20:15 Uhr die Buersche Straße in Richtung Melle-Mitte. In Höhe des Segelfliegerweges kreuzte plötzlich ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter von rechts die Fahrbahn. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung des Audis, konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Bei den zwei Personen auf dem E-Scooter handelte es sich um zwei 14-jährige Mädchen aus Melle, die bei der Kollision schwerste Verletzungen erlitten. Beide wurden anschließend mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Der 18-jährige Autofahrer, whft. in Löhne, verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Buersche Straße wurde vorübergehend vollständig gesperrt.

