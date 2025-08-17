Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Brände in Waldstück - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Eine Anwohnerin entdeckte eine Rauchentwicklung in einem Waldstück in der Nähe des Leikenwegs und wählte den Notruf. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte in dem Wald drei Kleinbrände feststellen. Durch die unverzüglichen Löscharbeiten konnten die Brände bekämpft und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die Polizei begab sich während der Löscharbeiten in die Nahbereichsfahndung, konnte jedoch keine verdächtigen Personen in Tatortnähe antreffen.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass es bereits am Samstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, zu einem Feuer in einem Waldstück an der Bippener Straße in Berge gekommen ist. Außerdem ereigneten sich auch am 30.06. und 01.07. drei Kleinbrände in Bippen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist derzeitig Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung gegen einen bislang unbekannten Täter ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter 05439/9690 zu melden.

