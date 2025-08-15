Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/BAB33: Betrunkener Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend erhielt die Polizei gegen 20:30 Uhr einen Einsatz zu einem auffällig fahrenden Pkw auf der A33 in Fahrtrichtung Bielefeld. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Notruf gewählt, nachdem er die gefährliche Fahrweise des Fahrers eines schwarzen VW Polos beobachtet hatte. Der Fahrer des Polos fuhr erheblichen Schlangenlinien. Zudem kam es zu mehreren Beinaheunfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen eine Außenschutzplanke. Schließlich hielt der Wagen auf dem Parkplatz "Teutoburger Wald Ost". Der Zeuge, der dem Polo bis zum Stillstand gefolgt war, nahm dem Fahrer geistesgegenwärtig die Fahrzeugschlüssel ab und wartete auf die Polizei.

Die Beamten stellten nach ihrem Eintreffen schnell die Ursache für das Fahrverhalten fest: Der 24-jährige Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,3 Promille. Der Mann aus München wurde schließlich zur Blutprobenentnahme auf eine Polizeidienststelle gebracht. Dort beschlagnahmten die Polizisten außerdem seinen Führerschein. Bei der Begutachtung des Polos stellten die Einsatzkräfte zahlreiche frische Schäden fest.

Im Zuge erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 24-Jährige bereits gegen 18:30 Uhr in Osnabrück in der Buerschen Straße durch seine Fahrweise aufgefallen war. In Höhe der Aral-Tankstelle fuhr er auf die Gegenfahrbahn in Richtung stadteinwärts und überfuhr dabei einen Grünstreifen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie weiterer Verkehrsverstöße. Personen, die am Mittwochabend durch den schwarzen VW Polo gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten des 24-Jährigen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0541/327-2503 (tagsüber) oder -2515 zu melden.

